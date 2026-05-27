天皇皇后両陛下は27日、フィリピンのマルコス大統領夫妻を国賓として皇居に迎えられました。午前中、歓迎行事が行われ、夜、宮中晩さん会が開かれています。晩さん会では、天皇陛下がお言葉を述べられました。陛下はスピーチの中で、近年両国が科学技術や防災の分野でも協力が進んでいることに触れ、「海でつながる親しい隣国として、今後も緊密な交流を続け、平和で可能性にあふれる未来を共に織りなし、繁栄していくことを期待い