◇交流戦ロッテ―広島（2026年5月27日マツダ）「4番・左翼」で出場したロッテ・山口が6号ソロを放った。2点を追う6回先頭で広島の先発・森の132キロのカットボールを左翼ポール際に運び、「1、2打席目と感じ良く打てていましたが、塁に出ることが出来なかったので、この打席は先頭として塁に出ることを考えていました。それが良い結果になり良かったです」と喜んだ。山口は20日の西武戦から24日の楽天戦まで4試合連続