“カレーの先生”として知られるスパイス料理研究家の一条もんこさん（48）が27日、結婚したことを自身のSNSで発表した。「「一生独身が自分には合っている」そう思っていた私が、この度48歳で結婚しました」と喜びの報告。「カレーに人生を捧げ、カレー以外の幸せをどこか遠ざけてきた私にまさかこんな日が来るとは思っていませんでした」と、自身に訪れたまさかの幸せに驚きを記した。この日発売の著書「一条もんこのカレ