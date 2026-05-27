国民会議で議論されている食料品の消費税減税ですが、「0％」ではなく「1％」への引き下げが有力な案として浮上してきています。【写真を見る】消費減税いつやるの？ 今後のスケジュール消費減税 “税率1％”案が有力？現場からは懸念の声井上貴博キャスター：先の衆院選で自民党が公約に掲げた『食料品の消費税2年間ゼロ』検討の加速。この消費税減税について政府は『給付付き税額控除』を導入するまでの“つなぎ”との考え