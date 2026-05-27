女優桜井日奈子（29）、5人組ボーイズグループ「STARGLOW」の日穏（20）が27日、都内で行われた、映画「死神バーバー」（いまおかしんじ監督、6月26日公開）の完成披露舞台あいさつに出席した。背中が開いた大胆なドレスで登場した桜井は、司会者の要望に応じゆっくりとターン。観客からの拍手に恥ずかしそうに「背中、パカンと」と笑った。美容師の女性と新米死神の物語。物語にちなんで、余命5日間だとしたら何をしたいか問われ