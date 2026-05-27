新潟市南区の自宅で、練炭を七輪に置いて燃やし、妻を一酸化炭素中毒で死亡させたとして警察は26日、61歳の夫を殺人の疑いで逮捕しました。2人暮らしの夫婦に何があったのでしょうか。殺人の容疑で逮捕・送検されたのは、新潟市南区の無職、栗原英樹容疑者（61）です。＜記者リポート＞「周囲には田園風景も広がるこちらの地域。のどかな住宅街にあるあちらの一軒家で事件が起きたということです」警察によりますと、栗原容