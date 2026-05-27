新型「ハイラックス」先行予約開始！トヨタの台湾総代理店である和泰汽車は2026年5月25日、音楽イベント「2026 hito流行音楽奨」の授賞式会場にて、全面刷新された新型「ハイラックス」（第9世代）をサプライズ公開し、同時に先行予約の受付をスタートしました。今回のフルモデルチェンジで最も注目を集めるフロントマスクには、日本の相撲力士が立ち合いで構える姿勢からインスピレーションを得た「Cyber Sumo（サイバー・ス