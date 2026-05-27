コンサバなモデルから「セダン復権」を目指した新型ESレクサスのミドルサイズセダン「ES」は、フラッグシップの「LS」とともに、1989年のブランド創業時から一度も途切れることなく歴史を積み重ねてきた、いわばレクサスの“生き字引”です。同時に、長年にわたりビジネスを支えてきたエースでもありました。あえて「過去形」でこう書いたのは、ここ最近は「NX」、「RX」、「TX」という「SUV三兄弟」にその座を奪われつつあ