子どもの様子を見て他の子とは少し違う部分を感じると、教育相談などを利用することもあります。子どもの将来への不安要素があると、親としても心配になってしまいますよね。ママスタコミュニティのあるママも、子どものことで悩んでいるようです。『小学4年の子どもがいます。小3のときに友達との関係を先生から指摘され、教育相談をしたところ、知的な遅れはないけれど、できることとできないことの差がはっきりしていて「生きづ