群馬県高崎市のＧメッセ群馬に整備されたＣＧ撮影用のグリーンバックについて、利用は約３年間で１件に留まっていることが分かりました。 これは２７日から始まった県議会一般質問でリベラル群馬の鈴木敦子議員の質問に臼田戦略セールス局長が答えたものです。 県は、スケールの大きなデジタル映像制作に対応するため、２０２２年度に約３０００万円をかけて高崎市のＧメッセ群馬に国内最大級のグリー