全国に誇りたい新潟のグルメ。今回は新潟市の商店街で愛される、ヘルシーかつ満足感たっぷりのランチをご紹介。アスリートフードマイスターなどの資格を持つ店主のこだわりと優しさが詰まっています。 古くから“新潟の台所”として親しまれてきた新潟市中央区・古町地区の人情横丁。 【桶屋美圭アナウンサー】 「昔懐かしいお店やおしゃれなカフェなども立ち並ぶこちらの商店街。ご紹介するのは