カレー研究家の一条もんこ（48）が27日、自身のXを更新。結婚を発表した。【写真】「まさかこんな日が来るとは」結婚を報告した48歳・一条もんこ一条は「ご報告です。『一生独身が自分には合っている』そう思っていた私が、この度48歳で結婚しました」と発表。「カレーに人生を捧げ、カレー以外の幸せをどこか遠ざけてきた私にまさかこんな日が来るとは思っていませんでした」と伝えた。続けて「本日発売の『一条もんこのカ