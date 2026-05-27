しほママの防災術、防災士の柳原志保さんとお伝えします。■しほママ梅雨入り間近なきょうのテーマは、「あなたはできている？マイタイムライン」についてです。災害対応の場面でよく耳にする言葉ですが。マイタイムラインとは、大雨や台風などの災害時に、「いつ、何をするか」を時系列で事前に決めておくもの、つまり一人ひとりの防災行動計画のことです。 これからの時期は大雨に備えて、事前に決めて、家族などと共