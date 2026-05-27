サントリーから『−196無糖〈キウイ＆グレフル〉』が、期間限定発売された。キウイフルーツのジューシーな甘さと、グレープフルーツのみずみずしい味わいを、無糖ならではのすっきりとした後味で楽しめる新商品となっている。【写真】晩酌する妻のために…業務スーパーの大きなブロック氷を無心で削る旦那さん『−196』は、2005年発売のロングセラーブランド。サントリー独自の“−196℃製法”を使用している点が特徴で、なか