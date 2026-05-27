ABEMAは、5月28日から4日間にわたり「メトロックチャンネル」にて無料独占放送する『メトロック2026 〜東京ライブ最速放送〜』および『メトロック2026 〜独占生中継！〜』のタイムテーブルを公開。会場に足を運べないファンでも自宅や外出先からリアルタイムでフェスの興奮を体感できるよう、独自の視点で構成したタイムスケジュールでライブの魅力を余すことなく届ける。放送初日となる5月28日には『東京ライブ最速放送 DAY1