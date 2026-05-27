自民党の文化立国調査会は27日、アニメやゲーム、音楽など「コンテンツ産業」の振興に向けた予算措置を、今後5年間で計5千億円以上まで増やすよう政府に求める提言案をまとめた。現在の年間約550億円規模から、ほぼ倍増となる。文化庁予算も2倍超に増やした上で、政府の文化政策の司令塔となる「文化省」の創設も視野に体制を強化するよう求めた。政府は重点的に投資する17の戦略分野の一つとしてコンテンツ産業（ゲーム、アニ