天皇陛下は27日、フィリピンのマルコス大統領夫妻を招いた宮中晩さん会であいさつし「両国関係が多くの人々の献身的な努力の上に築かれていることを胸に刻み、両国の信頼関係がますます深まることを切に願っている」と述べられた。