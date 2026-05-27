パスポートの発行手数料が7月1日申請分から大幅に引き下げられる。このため申請が殺到し、交付までに時間がかかる恐れがあるとして、外務省が注意を呼び掛けた。【映像】壇上に1人で登れず苦労するパスポくん（実際の様子）パスポートのイメージキャラクター「パスポくん」と記者会見に臨んだ外務省の北村俊博外務報道官は「手数料の改定に伴い、7月1日以降に旅券を申請する方が大幅に増加をし、各都道府県の旅券事務所が混雑