日本人対決の看板に、今度は「因縁」の色が重なる。米ドジャース専門メディア「ドジャース・ビート」は、２７日（日本時間２８日）にロサンゼルスのドジャースタジアムで行われるドジャース対ロッキーズ戦を「通常の５月の一戦ではない」と位置づけた。ドジャースの大谷翔平投手（３１）とロッキーズの菅野智之投手（３６）が先発予定。両者が先発投手として同じ夜にマウンドへ上がる初の投げ合いが、戦前から注目を浴びている。