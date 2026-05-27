シリーズ「ちいきのチカラ」。今回は人口減少が進む奄美大島・瀬戸内町です。 廃校を拠点に、集落に元気を取り戻そうと奮闘する3人の移住者がいます。3人の姿から見えた離島の今とこれからです。 （チーム西方 伊藤香苗さん）「地元の農家さんのジャガイモ。久慈（集落）の畑で」 「あらとんとんの館」…もともとは廃校となった小中学校 奄美大島・瀬戸内町の西方の海沿いの集落に去年11月オープンした「