与論町で震度5強を観測した地震から、きょう27日で1週間がたちました。 気象台は、「地震はいつ起こるか分からないので、日頃の備えを引き続き怠らないでほしい」と呼びかけています。 今月20日午前11時46分ごろ、沖縄本島近海を震源とするマグニチュード5.9の地震があり、最大震度5強を与論町で観測しました。与論町で震度5強を観測したのは観測史上初めてでした。 県によりますと、この地震で、徳之島町で女性1人