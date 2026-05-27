いちき串木野市沖で構想が浮上している洋上風力発電について、県は27日、漁業関係者の意向などの情報を国に提供しました。国への「情報提供」は去年4月以来2回目です。 国は再生可能エネルギーの普及に向け、洋上風力発電の整備を進めています。 事業化する場合、沿岸の市町村や漁業関係者の意向などを都道府県が取りまとめ、国への「情報提供」が必要ですが、県は去年4月、いちき串木野市沖のおよそ5キロまでの海域につ