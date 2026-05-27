ホルムズ海峡の封鎖などに伴い原材料費の高騰や資材不足の影響が広がっています。県内の中小企業などでつくる団体は94パーセントの事業者が「影響を認識している」として県に支援を要請しました。 要請を行ったのは鹿児島県商工団体連合会です。 連合会が76の事業者に行ったアンケート調査によりますと、ホルムズ海峡の封鎖について、60パーセントが「影響がある」、34パーセントが「今後影響がありそ