熱戦続く鹿児島県高校総体。弓道は、緊張感あふれる静かな戦いが繰り広げられました。 弓道の男子個人戦には42人が出場しました。28メートル離れた直径36センチの的を狙い、命中した数の多かった14人が決勝へ。 鹿児島工業の徳重選手。12月の全国選抜大会で日本一になっています。 決勝は1本ずつ矢を放ち、外した選手は即脱落。上位3人に絞られると、通常の的より小さい、直径24センチの八寸的に変更されます。 優勝