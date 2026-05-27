27日も鹿児島県内は雨が降っていて、すでに出水期を迎えています。気象庁はあす28日から「新たな防災気象情報」の運用を始めます。 何がどう変わるのか、亀田気象予報士の解説です。 （亀田気象予報士） 「気象情報」と一言で言っても数が多くて理解するというのは、なかなか難しいですよね。ただ災害時には、情報を理解して、適切な避難行動をとることが命を守ることにつながります。 まず現在の「警戒レベル」からお