福岡市のデパートで、27日からハワイのリゾート気分を味わえるイベントが始まりました。 ■遠野愛アナウンサー「カラフルな服に、トロピカルないい香りが漂っています。今、福岡市内で常夏の島、ハワイ気分が味わえるんです。」博多阪急で始まった「ハワイアンフェスティバル」。本場のグルメから雑貨にコスメまで、ハワイ気分を感じられる47店舗が集まっています。 実演販売されるハワイアンフӦ