放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00〜15:50）。今回の放送は、画家としても活躍されているタレントの倉中るなさんをゲストに迎えて、お届けしました。（左から）パーソナリティの小山薫堂、倉中るなさん、宇賀なつみ◆幼少期の夢をそのまま実現！倉中るなさんは、愛知県出身の29歳。中学3年生のときに名古屋で