秋田朝日放送 秋田県内は横手市で最高気温が３２度など１０地点で真夏日を観測しました。収穫時期を控えているサクランボ農園では暑さ対策の作業が行われています。 湯沢市下関のサクランボ農家では、６月初旬の収穫時期を前に鳥よけの網や雨よけのビニールをハウスにかける作業が始まっています。松山農園では５品種のサクランボを栽培しています。主力品種の佐藤錦は同じ品種との受粉では実がつかないため、早生