秋田朝日放送 秋田地方検察庁は、公園の工事の入札を巡って価格を業者に漏洩した疑いで逮捕された潟上市の職員を起訴しました。 競売入札妨害などの罪で起訴されたのは、潟上市の前教育総務課長・菅原摂被告（５５）です。起訴状などによりますと、菅原被告は市の建設課長を務めていた去年３月、潟上市の鞍掛沼公園にあるサッカーグラウンドの４つの照明灯の改修に関する入札で、最低制限価格を秋田市に本社を置く