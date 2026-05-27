秋田朝日放送 秋田市のブランディングアドバイザーを務める映画監督の成田洋一さんが、秋田市内を視察しました。 秋田市出身の成田監督は、４月に秋田市のブランディングアドバイザーに就任しました。市のキャッチコピーを考案するため２５日から28日まで市内を視察します。27日は佐竹史料館や千秋公園を訪れ、秋田の名前の由来や江戸時代に秋田を治めた佐竹氏の歴史などに触れました。 【成田洋一監
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