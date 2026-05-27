秋田朝日放送 去年３月、潟上市の自宅に火をつけ全焼させた罪に問われている男の初公判が開かれ、男は起訴内容を認めました。 起訴状などによりますと、住所不定の無職・櫻庭優喜被告（５６）は去年３月、母親と２人で同居する自宅に灯油をまいて火を放ち、自宅と近隣の家１軒を全焼させた現住建造物等放火の罪に問われています。 27日に秋田地裁で開かれた裁判員裁判の初公判で、櫻庭被告は「記憶はありませんが間違い