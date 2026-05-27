原油安や株高の状況で、ドル円は１５９円台前半と介入警戒水準突入も静観＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、各通貨がまちまちの値動き。原油安と米金利低下というリスク後退のサインが点灯する一方で、為替は通貨ごとに異なる材料が交錯する「モザイク相場」となっている。中東情勢の改善期待を背景にNY原油先物は一時89ドル台まで反落し、米債利回りも低下しているが、市場全体のトレンドを左右するほどのエネルギー