トリンドル玲奈が２７日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・前１１時４７分）に生出演した。出産して３か月。価値観が変わったといい、生活はバタバタしているが「本当にかわいくて、逆に生活リズムが整う。お風呂の時に自分も一緒に入っちゃうから、寝かしつけたあとは自分も寝られる状態」と笑顔で明かした。夜泣きによる寝不足も「今のところない」とほほ笑んだ。２０２４年１月に俳優の山本直寛と結婚。出会いに