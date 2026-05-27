◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―ロッテ（２７日・マツダスタジアム）広島がリードを広げた。１点リードの６回、先頭・大盛がフルカウントから四球を選び出塁。名原の犠打で１死二塁とすると、続く菊池の２球目で大盛が三盗に成功した。菊池の左犠飛で本塁生還。ノーヒットで大きな追加点を挙げた。