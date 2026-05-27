◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―日本ハム（２７日・甲子園）阪神のキャム・ディベイニー内野手が、来日初打席で初安打をマークした。１点を追う６回２死一塁。代打で１軍初出場すると、堀の初球１４６キロ直球を迷いなく振り抜いた。打球は左前へ。聖地が歓声に包まれ、新助っ人は一塁ベース上で笑みを浮かべた。