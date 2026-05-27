◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―オリックス（２７日・横浜）オリックス・杉本裕太郎外野手が今季初出場を果たした。３点リードの６回１死から代打で起用され、変則左腕の岩田から見逃し三振。２ボール２ストライクからの外角直球に手が出なかった。杉本は両膝痛で開幕１軍を外れ、ファームでリハビリ。５月１９日に実戦復帰を果たしていた。ファーム・リーグでは４試合で１３打数６安打、１本塁打を記録。２６日