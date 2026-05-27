6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTのソロ企画『One of the BE:ST』第5弾MANATOのソロ曲「Rain on me」のスペシャルビデオが、公開された。【動画】ドラマシーンも！BE:FIRST MANATO「Rain on me」SPビデオ映像は、歌詞の世界を体現するドラマシーンと、そのストーリーの語り部として登場するMANATOの歌唱シーンにより構成されている。ドラマシーンは、MANATOが作詞時に思い描いていた情景や、楽曲に込めたメッセージを