日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が２６日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日は「住まいのトラブル１１０番」。自宅トラブルなどをテーマにトークを繰り広げた。元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代は自宅で定期的に心霊現象に遭遇していたと告白。「１０年ぐらい前に住んでたマンションが、前が神社で後ろがお寺だったんです。で、月に一回、私の部屋を通り過ぎる人がいるんです。たぶん、人じゃ