◇交流戦阪神─日本ハム（2026年5月27日甲子園）阪神のキャム・ディベイニー内野手（29）が待望の来日初打席で初安打を放った。6回2死一塁で代打で登場。左腕・堀の初球を捉えて左前打。同僚も大喜びで新助っ人の快音を喜んだ。 21日に今季初昇格を果たしてからようやく訪れた初打席。しっかり結果を残した。