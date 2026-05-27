「広島−ロッテ」（２７日・マツダスタジアム）広島の名原典彦外野手が、貴重な追加点をもたらす中前適時打を放った。１−０の三回２死二塁で、低めのチェンジアップをすくい上げ、中前へはじき返した。一塁に到達すると、ガッツポーズし、雄たけびを上げる。「きのう（２６日）、自分のミスでチームに迷惑をかけてしまった。何とか取り返してやろうと、気合と根性を出して、必死にいきました」と、興奮気味に語った。２６