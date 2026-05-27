27日、衆議院法務委員会で、再審制度を見直す刑事訴訟法改正案の本格審議が始まった。自民党の部会で「稲田の乱」などと呼ばれた激しい議論の末、3回にわたって法案が修正されるなど、国会提出までに紆余曲折があった今回の法案。論戦の舞台は国会へ移った。【映像】稲田氏「国民の税金で収集した証拠は国民のもの」（発言の瞬間）トップバッターで質問に立ったのはその稲田朋美議員。法案が、開示された証拠を外部に公開する