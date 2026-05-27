岡山県美作市の小学校で、災害による緊急事態を想定した給食が提供されました。子どもたちは手が汚れていても清潔に食事ができる方法などを学びました。 【非常食献立の写真を見る】 小学校で災害発生時を想定した給食提供「手が汚れていても清潔におにぎり作る方法」も学ぶ【岡山】 「非常食献立」とは一体？ 炊き出しの定番、豚汁やおかずが長期保存可能な食材で作られています。美作市の江見小学校で提供された「非常食献立