VOLVE CREATIVEが手掛けるガールズユニット VINIIが、新曲「N/A」を5月27日にリリースした。 （関連：日本の音楽はこれから新時代へ向かっていく、『Zipangu』伝説の始まり史上最大の海外フェスが見せた絶景） 新曲には、音楽プロデューサー／作曲家の辻村有記が参加。作詞は辻村有記とOHTORA、作曲は辻村有記とNew Kが担当している。 本楽曲は退廃的な空気感とダークな浮遊感、鋭いビ&#