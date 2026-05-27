呼炉凪来は5月25日、居酒屋ブランド「炉端とおでん 呼炉凪来（ころなぎらい）」の新店舗として、「炉端とおでん 呼炉凪来 蒲田店」（東京都大田区西蒲田）をグランドオープンしました。大田区エリアへの出店は今回が初となります。■炉端とおでん 呼炉凪来について「炉端とおでん 呼炉凪来」は、呼炉凪来が運営する“お通しのおでん”が”税込550円で食べ放題”の居酒屋ブランド。オリジナルの出汁で丁寧に煮込んだ10種類のおでん