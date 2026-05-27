スタンドケイは5月21日、「お祭りBBQビアガーデン アティ郡山屋台村」を、郡山駅すぐの商業施設「アティ郡山」屋上にてオープンしました。■都心のアウトドア空間でお祭り＆BBQ気分を満喫！同施設のコンセプトは、“都心のアウトドア空間でお祭り＆BBQ気分を満喫！”。夕焼けに染まる空、ふと漂う香ばしい匂い、賑やかな笑い声。そんな“お祭りの記憶”を、現代の都市空間に再現しました。郡山の街を一望できる開放的なロケーショ