Fun Standardが展開するブランド「BELLEMOND（ベルモンド）」は、折りたたみ日傘「晴雫 ‐ はれしずく ‐ 」シリーズより、新モデル「形状キープ」手開きタイプを発売しました。同商品は、“1本完結”の晴雨兼用日傘「晴雫」の新モデル。完全遮光・UVカット100％、UPF50＋、耐水圧10,000mm以上の性能はそのままに、折り目を整えやすい特殊生地を採用しています。■28,000本売れた“すごい日傘”「晴雫」の新モデル「晴雫 ‐ はれし