北九州発祥のうどんチェーン店「資さんうどん」を展開する資さんは6月11日午前8時、「資さんうどん」109店舗目となる「資さんうどん 熊谷肥塚店」をグランドオープン。これまで地域に親しまれていた「ガスト 熊谷肥塚店」が「資さんうどん 熊谷肥塚店」に生まれ変わります。■24時間いつでも、美味しい食事と笑顔で幸せを！「資さんうどん 熊谷肥塚店」は、オープン1週間後の6月18日から、いつでもゲストを迎えられる24時間営業