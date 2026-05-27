山形市によりますと、きょう午前６時前、山形市長谷堂で「クマを目撃した」などと市に通報がありました。 【写真を見る】【地図あり】山形市長谷堂「クマを目撃した」市が注意呼びかけ（山形） 現場は国道３４８号沿いのバス停から南西に２５０メートルほどの山林です。 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（画像） ■５月のクマ目撃情報（山形市） 5月27日（水曜）午前5時45分頃大字長谷堂地内の山林