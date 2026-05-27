dazzyは5月22日、モデル・インフルエンサーのPyunA.さんがプロデュースするランジェリーブランド「Enfel（エンフェル）」から新作ランジェリーの販売を、公式オンラインストアにて開始しました。■ブラックとホワイトの2カラー、2タイプのショーツも新作では、ニュアンス感のあるブラックと“こなれ感”を演出するホワイトの2色を展開しているほか、フルバックとTバックの2タイプのショーツを用意しています。ブラックでは、ストラ