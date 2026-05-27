自分らしくカスタムできるスマートフォンケースやテックアクセサリーで個性豊かなライフスタイルを提案するグローバルライフスタイルブランド「CASETiFY（ケースティファイ）」はこのほど、バンダイの「たまごっち」との遊び心あふれるコラボレーションを発表しました。大切なノスタルジーと現代的な機能性を融合させた、同コラボでしか手に入らない限定コレクションは5月29日日本時間17時に発売です。■懐かしさあふれる「たま